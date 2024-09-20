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Вместо монет в Hamster Kombat появились кристаллы

Евгения Воскресенская
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В «Хомяке» с нового сезона будет новая внутриигровая валюта. Теперь вместо монет нужно будет зарабатывать кристаллы.

Однако просто тапать не получится: кристаллы можно будет получить лишь за покупку карточек и выполнение неложных заданий, среди которых, например, «пригласить друзей», «подписаться в других соцсетях».

Хомяк. В новом сезоне Hamster Kombat исчезли комбо-карты и шифр

Для чего потребуются кристаллы, пока не раскрывается. Вероятно, они пригодятся во втором сезоне, который стартует после листинга.

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