Вместо монет в Hamster Kombat появились кристаллы

В «Хомяке» с нового сезона будет новая внутриигровая валюта. Теперь вместо монет нужно будет зарабатывать кристаллы.

Однако просто тапать не получится: кристаллы можно будет получить лишь за покупку карточек и выполнение неложных заданий, среди которых, например, «пригласить друзей», «подписаться в других соцсетях».

Для чего потребуются кристаллы, пока не раскрывается. Вероятно, они пригодятся во втором сезоне, который стартует после листинга.