Вышла первая мини-игра с кристаллом в Hamster Kombat на 20-21 сентября

В Hamster Kombat вышла первая головоломка нового сезона, которая будет действовать 20 и 21 сентября. За ее решение дают 1 кристалл.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

Несмотря на приближающийся листинг, «Хомяк» вовсе не планирует закрываться — кристаллы, которые вы получите за решение головоломки, могут пригодиться во втором сезоне игры.

Для решения мини-игры необходимо передвинуть красные и зеленые свечи в определенной последовательности — так, чтобы ключ, который находится на игровом поле, смог перебраться за его правую границу. Долго обдумывать ходы не получится, ведь спустя минуту доступ к игре будет временно заблокирован.

Как получить кристалл из мини-игры в Hamster Kombat

Сначала стоит подстраховаться и поискать готовое прохождение мини-игры в Интернете. Обычно это запись экрана, которая длится 20-40 секунд. Запоминать каждый ход не нужно — достаточно открыть запись на другом устройстве.

Для запуска мини-игры нужно выбрать раздел Playground — вкладку Minigames убрали из главного меню. Головоломка с кристаллом по-прежнему называется Puzzle game. Обновляется она в 23:00 по московскому времени.