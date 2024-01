10 эксклюзивных игр 2024 года для ПК, которые не выйдут на консолях

У «народной» платформы тоже есть свои эксклюзивы.

2023 год подарил нам как множество прекрасных проектов, ставших знаковыми, так и разочарований, вскрывших множество проблем современного геймдева. Несмотря на то, что в ушедшем году вышло такое количество проектов, что, кажется, хватит на пару лет, наступивший 2024 год тоже обещает быть интересным. Если вы не любите играть на консолях — сегодняшняя подборка для вас.

Hades II

Дата выхода: 2 квартал 2024 года

Фото Hades II

Сиквел рогалика от американцев из Supergiant games, ставшего одной из лучших игр последних лет. Игра обещает посетить «ранний доступ» на ПК во втором квартале 2024 года и только позднее станет доступна на консолях.

События прямого сиквела стартуют через несколько лет после концовки оригинальной игры. На этот раз игрок берет на себя управление Мелинойей — принцессой подземного мира, владеющей черной магией.

По заявлениям разработчиков, Hades II значительно расширит внутриигровой лор, основанный на древнегреческой мифологии. При этом для понимания сюжета от игрока не потребуется знание событий первой части, а игровой процесс будет завязан на использовании магии. Игра станет первым в истории Supergiant Games сиквелом, а на данный момент над проектом работает около 20 человек. Также известно, что Hades II получит текстовую локализацию на русский язык.

Nightingale

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

Фото Nightingale

Находящийся в раннем доступе проект ждет полноценный релиз совсем скоро: уже 22 февраля 2024 года игра выйдет из раннего доступа. PvE выживач в открытом мире, где вы вместе с друзьями можете исследовать просторы магического мира, строить убежища и бороться за свое выживание. Игрок сможет перемещаться сквозь множество загадочных порталов и исследовать уникальные миры, населенные сверхъестественными сущностями.

Разработкой Nightingale занимается студия Inflexion Games под руководством бывшего генерального директора легендарной BioWare Аарина Флина. Кроме руководителя, над проектом трудятся и другие ветераны студии, работавшие в свое время над такими громкими проектами, как Dragon Age, Mass Effect, Jade Empire, Neverwinter Nights и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Frostpunk 2

Дата выхода: первая половина 2024 года

Фото Frostpunk

Вторая часть градостроительного симулятора в сеттинге «ледяного» стим-панка от 11 Bit Studios, образованной выходцами из CD Projekt RED. Изначально говорилось о выходе в первой половине 2024 года, но точной даты нет.

События сиквела все также происходят в альтернативной вселенной, где вулканы Кракатау и Тамбора, постоянно извергаясь, выбрасывают в атмосферу огромное количество вулканической пыли, что приводит к новой ледниковой эре.

Как и в первой части, игрокам придется заботиться о городах, расположенных среди ледяных пустошей, но на этот раз масштабы происходящего на экране возрастут. По словам журналистов, присутствовавших на закрытой презентации игры, начальный город был схож по размеру с поселениями финальных этапов первой части. Строительство также не ограничивается отдельными зданиями, как ранее — теперь игрок отвечает за расположение районов города.

Разработчики заявили, что вторая часть хоть и останется верной корням, но будет делать больший упор на развитие, нежели просто на выживание, ведь человечество в мире Frostpunk научилось существовать во льдах.

Homeworld 3

Дата выхода: 8 марта 2024 года

Фото Homeworld 3

Космическая стратегия в реальном времени обещает посетить персональные компьютеры уже 8 марта грядущего года.

Триквел одной из самых заметных космических стратегий не просто обещает стать масштабнее: разработчики анонсировали новый для серии режим под названием War Games, доступный как для кооперативной, так и для одиночной игры.

В основе War Games лежат roughlight механики, а игрокам предлагается заняться выполнением различных задач, куда входят захваты объектов, борьба с волнами врагов и защита перевозчиков. Согласно правилам roughlight, после поражения прогресс прохождения будет сбрасываться.

Любителям этого жанра не стоит пропускать такой крупный релиз, тем более, что разработчики уже презентовали системные требования своего проекта, и у вас еще есть время обновить свой ПК, если он не соответствует характеристикам.

Breathedge 2

Дата выхода: 2024

Фото Breathedge 2

На данный момент у второй части ироничного симулятора выживания в космосе нет точной даты релиза, но разработчики из RedRuins Softworks подтвердили текстовый перевод игры на русский язык.

Вторая часть продолжит историю героя с именем Мужик, сражающегося с корпорацией Breathedge и решающего проблемы галактического уровня.

В Breathedge 2 игроку придется выживать в космосе, исследовать планеты и заброшенные космические станции, а компанию в этом нелегком деле нам составит бессмертная курица. Кроме нее заявлены и другие напарники.

Path of Exile 2

Дата выхода: осень-зима 2024 года

Фото Path of Exile 2

Игра, анонсированная в 2019-м, изначально задумывалась, как дополнение к первой части, но со временем переросла в отдельный проект.

Path of Exile 2 является изометрической action-RPG, так что любой человек, хоть раз игравший в серию Diablo, сможет понять, как работает и Path of Exile. В основе геймплея лежат классические механики жанра: герой все также получает опыт за убийство, а с поверженных врагов выпадает экипировка — и все это нужно для того, чтобы прокачать персонажа и справиться с более сильными врагами.

Сюжетно игра продолжает первую часть, а действия развернутся спустя двадцать долгих лет после сюжета оригинала. И хотя главный враг оригинальной игры — бог Китава — побежден, на землях континента Рэкласт все еще не спокойно.

Увы, у игры все еще нет даты релиза, но скорее всего проект не выйдет раньше второй половины 2024 года.

Gloomwood

Дата выхода: 2024

Фото Gloomwood

Еще один проект, планирующийся к полноценному релизу до конца 2024 года. Сама игра c элементами хоррора и стелса находится в раннем доступе еще с сентября 2022 года. В Glamwood игроки берут на себя роль безымянного доктора, а события происходят в декорациях города викторианской эпохи.

Gloomwood продолжает идеи легендарной серии Thief, так что проект Диллона Роджерса и Дэвида Шимански точно понравится любителям жанра immersive sim, особенно если вспомнить последний проект от главных творцов жанра последних лет Arkane Studios, кредит доверия к которым явно уменьшился после Redfall.

Mewgenics

Дата выхода: 2024

Фото Mewgenics

Рогалик про боевых котиков от авторов Binding of Isaac. Игроку придется разводить кошачьих, после чего эти питомцы отправятся в путешествие. При этом отряды хвостатых придется прокачивать, без чего не получится одолеть боссов.

Также коты смогут получать мутации и уникальные бонусы, с помощью которых смогут улучшить свою родословную. Это уже звучит как минимум интересно, особенно если вспомнить, кто именно работает над игрой.

Nivalis

Дата выхода: 2024

Фото Nivalis

Действие симулятора жизни разворачивается в неоновом городе мира Cloudpunk.

Игрока ждет долгий путь с самых низов Нивалиса. В самом начале герою, чтобы выжить, придется торговать едой в маленьком лотке, но со временем у него появится возможность открыть бар или ресторан.

У игрока также будет и свободное от ведения бизнеса время, которое геймер сможет посвятить изучению города, выращиванию ингредиентов и даже любовным делам, ведь в игре будут доступны романы. Приятной новостью для русскоязычных игроков станет наличие текстовой локализации проекта.

Everywhere

Дата выхода: 2024

Фото Everywhere

Амбициозный проект от бывшего продюсера и геймдизайнера серии Grand Theft Auto Лесли Бензиса, на днях добравшийся до раннего альфа-тестирования.

Everywhere — это игра метавселенная, в которой можно знакомиться, путешествовать по мирам друг друга и создавать в редакторе свои. Во внутриигровом конструкторе геймеры смогут конструировать уровни, создавать активности и события, при этом большой упор делается на общее взаимодействие.

Everywhere — классический пример модной концепции метавселенных, ставшей вновь популярной в индустрии в последние несколько лет. Впрочем, проект все еще далек от завершения, так что о дате релиза думать пока рано.