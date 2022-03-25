Обновление Football Manager-2022 отстранило российский футбол от международных турниров

В текущем зимнем патче популярного симулятора Football Manager-2022 внесли множество нововведений.

Одно из главных — российские клубы больше не смогут участвовать в еврокубках, а сборная России — в каких-либо международных соревнованиях.

Игроки, которые продолжают свою спортивную карьеру в симуляторе, смогут проводить товарищеские матчи на нейтральных полях.

Также изменены вероятности переходов игроков из клуба в клубы, добавлены новые вопросы для пресс-релизов, а российские клубы не смогут поставить перед собой цель выходить на континентальные соревнования.