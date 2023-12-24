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Sony оштрафовали на 13,5 миллионов евро — в чем провинилась компания

Владислав Шалганов
Корреспондент
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DualShock 4.
Фото Sony

Антимонопольная служба Франции оштрафовала сразу несколько подразделений Sony из-за геймпадов.

По данным организации, в 2015 году была внедрена система, которая нарушала работу контроллеров для PlayStation 4 от других производителей.

Антимонопольная служба сообщила, что подобные «махинации» наносят значительный ущерб имиджу сторонних производителей в отношении игроков и дистрибьюторов, монополизируя продукцию от Sony.

В результате Sony получила штраф в 13,5 миллионов евро.

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