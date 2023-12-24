Появились слухи о длительности GTA 6 — игра может быть короче Red Dead Redemption 2

Инсайдеры продолжают отрывать информацию о будущей GTA 6. На этот раз появилась информация о продолжительности игры.

По слухам, на сюжетку GTA 6 придется потратить 35-40 часов — примерно столько же нужно для прохождения сюжетки GTA 5. Однако это почти в два раза меньше времени, которое нужно для прохождения Red Dead Redemption 2 — на вестерн от Rockstar понадобится 50-60 часов.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — она будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series, а значит выхода игры на ПК придется подождать.