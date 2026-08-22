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PARIVISION прошли в гранд-финал The International 2026 после победы над Team Yandex

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Дерби российских команд закончилось победой фаворита — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

Команда Алана «Satanic» Галлямова прошла в гранд-финал и гарантировала себе минимум второе место на турнире. Первая карта продлилась 53 минуты и закончилась со счетом 35:12 в пользу Пари, затем вторая завершилась победой Яндекса на 45 минуте — 20:30, решающей стала третья — 39:15.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.

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