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Fallout 4 теперь в Англии — крупнейшая фанатская модификация выйдет в следующем году

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Fallout: London.
Фото Team FOLON

Модификация для Fallout 4 под названием London обзавелась датой релиза — она находилась в разработке больше трех лет.

Мод выйдет 23 апреля 2024 года. В нем игрокам предстоит исследовать пустоши столицы Великобритании. Модификация добавит более 15 новых локаций: 53 новых сюжетных квеста и более 100 побочных, 29 рас и множество расходников, новые 3D-модели и анимации, обновленный интерфейс и много прочего.

Скачать модификацию можно будет совершенно бесплатно.

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