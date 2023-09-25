Хакеры взломали Sony и угрожают продать все данные компании

Хакеры из Ransomed.vc заявили, что им удалось выкрасть данные из «всех систем Sony» и теперь они угрожают продать всю информацию компании.

Spider-Man. Фото Insomniac

Программисты решили пойти на такие меры после того, как Sony отказалась самостоятельно выкупить данные. Цена за информацию указана не была, но хакеры предоставили свои контактные данные.

Demon Souls. Фото From Software

Группа заявляет, что если никто не купит данные к 28 сентября 2023 года, то она, вероятно, начнет публиковать информацию в открытом доступе.