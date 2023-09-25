CD Projekt RED пообещала исправить украинский перевод Cyberpunk 2077 — там нашли русофобию

Польская студия CD Projekt RED извинилась перед русскими игроками за украинский перевод Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

На протяжении нескольких дней в сети появлялись многочисленные жалобы русских игроков на недавнее обновление для киберпанка. Игроки жаловались на русофобные фразы в переводе проекта на украинский. Фразы не только оскорбляли русских игроков, но и искажали оригинальный смысл текста.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

«Эти реплики не написаны сотрудниками CD PROJEKT RED и не отражают наши взгляды. Мы работаем над тем, чтобы исправить их и заменить в следующем обновлении. Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь», — написала CD Projekt RED в своем телеграм-канале.