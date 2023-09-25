Кучеров, Панарин и еще 4 российских хоккеиста попали в топ вингеров NHL 24
В сети опубликовали топ лучших вингеров в предстоящей NHL 24.
NHL 24.
Фото EA
В списке из 20 человек 6 российских хоккеистов с рейтингом 88 и выше:
1. Никита Кучеров (94)
2. Артемий Панарин (93)
3. Кирилл Капризов (92)
4. Александр Овечкин (91)
5. Андрей Свечников (89)
6. Павел Бучневич (88)
Релиз NHL 24 запланирован на 6 октября. Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series. В игре обещают изменить игровой процесс и добавить новые внутриигровые функции.
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