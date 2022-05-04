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Сегодня, 22:07

Ubisoft пытается избежать потенциального поглощения

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Компания Ubisoft.
Фото Getty Images

По данным СМИ, владельцы французского издателя видеоигр Ubisoft намерены сохранить независимость и хотят заключить сделку с частной инвестиционной фирмой. На фоне этого акции компании прибавили в цене.

На данный момент семья основателей компании Гийемо, которая владеет 22,3 процентами акций Ubisoft с правом голоса, хочет и дальше «оставаться у руля». По информации Dealreporter, возможность партнерства может предотвратить потенциальное поглощение.

В апреле Bloomberg сообщал, что владелец франшиз Assassin's Creed и Far Cry уже привлекает внимание покупателей. Инвестиционные фирмы Blackstone и KKR проводили предварительный анализ, однако никаких серьезных переговоров касательно потенциальных сделок не было.

Источник: https://seekingalpha.com/news/3832065-ubisoft-gains-on-report-founding-family-considering-partnering-with-pe-for-takeout
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