Ubisoft пытается избежать потенциального поглощения

По данным СМИ, владельцы французского издателя видеоигр Ubisoft намерены сохранить независимость и хотят заключить сделку с частной инвестиционной фирмой. На фоне этого акции компании прибавили в цене.

На данный момент семья основателей компании Гийемо, которая владеет 22,3 процентами акций Ubisoft с правом голоса, хочет и дальше «оставаться у руля». По информации Dealreporter, возможность партнерства может предотвратить потенциальное поглощение.

В апреле Bloomberg сообщал, что владелец франшиз Assassin's Creed и Far Cry уже привлекает внимание покупателей. Инвестиционные фирмы Blackstone и KKR проводили предварительный анализ, однако никаких серьезных переговоров касательно потенциальных сделок не было.