Вышла замена «Сбербанк Онлайн» — старые версии скоро отключат

Сбербанк выпустил новую версию приложения для iPhone — теперь оно называется «Бюджет Онлайн». В Сбере предупредили, что до конца 2024 года других версий не будет, и посоветовали поторопиться с установкой приложения, иначе его могут удалить.

Если владельцы iPhone проигнорируют эту рекомендацию, они рискуют остаться без официального приложения вовсе: предыдущие версии скоро будут отключены. Устанавливать его придется уже в офисе банка или с помощью выездного сотрудника.