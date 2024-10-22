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Сегодня, 13:41

Вышла замена «Сбербанк Онлайн» — старые версии скоро отключат

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Сбербанк выпустил новую версию приложения для iPhone — теперь оно называется «Бюджет Онлайн». В Сбере предупредили, что до конца 2024 года других версий не будет, и посоветовали поторопиться с установкой приложения, иначе его могут удалить.

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Если владельцы iPhone проигнорируют эту рекомендацию, они рискуют остаться без официального приложения вовсе: предыдущие версии скоро будут отключены. Устанавливать его придется уже в офисе банка или с помощью выездного сотрудника.

Источник: РБК
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