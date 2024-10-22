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Сегодня, 13:49

Россияне могут лишиться Mastercard и Visa из-за старых сертификатов

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Mastercard и Visa недавно ушли из России — теперь сроки действия сертификатов безопасности у этих карт подходят к концу. Принимать или нет «просроченные» карты, будут решать сами банки. Скорее всего, начнутся трудности с отложенными платежами — они, например, используются в общественном транспорте.

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Однако эксперты считают, что Mastercard и Visa вряд ли превратятся в бесполезный пластик. «Срок действия этого сертификата — лишь один из критериев для терминала, принимать карту к оплате или нет», — сообщает один из них. В любом случае изменения затронут не более 1 процента всех карт на рынке, ведь россияне уже массово перешли на «Мир».

Источник: РБК
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