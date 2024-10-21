В России назвали топ-10 ноутбуков — среди них нет устройств от Apple

Эксперты составили рейтинг самых популярных ноутбуков среди россиян в 2024 году. В топ-10 попали не только бюджетные модели, но и флагманы. Самыми продаваемыми устройствами стали ноутбуки от Honor — каждый третий покупатель сделал выбор в пользу этой фирмы.

За ними следуют лэптопы от Xiaomi — на долю этих устройств приходится около 20% продаж. Последние места достались ноутбукам от Machenike, Thunderobot и Lenovo. Полный список выглядит так:

1.Honor MagicBook X16

2.Honor MagicBook X16 Pro

3.Honor MagicBook X16 Plus 2024

4.Xiaomi RedmiBook Pro 15

5.Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024

6.Xiaomi RedmiBook 16 2024

7.Lenovo ThinkBook 16+ 2024

8.Machenike Light 16 PRO

9.Thunderobot 911X

10.Lenovo ThinkBook 14+ 2024

Рейтинг показал, что россияне предпочитают устройства с диагональю 15-16 дюймов и 16 гигабайтами оперативной памяти. Оптимальный объем жесткого диска для наших соотечественников составляет 512 гигабайт.

Рейтинг подготовили представители китайского интернет-магазина AliExpress — вероятно, это объясняет, почему в списке не оказалось ни одного устройства от Apple.