Россияне активно скупают PlayStation 5 Pro за 130 000 рублей

Многие ждали, что высокая стоимость PlayStation 5 Pro отпугнет потенциальных покупателей. Особенно часто в этих разговорах фигурировало предложение от «М.Видео» — сеть предлагала новую консоль за баснословные 130 тысяч рублей. Однако похоже, что желающих потратить деньги нашлось немало.

Все та же «М.Видео — Эльдорадо» рассказала о том, что за первую неделю количество предзаказов «прошки» в три раза превысило ожидаемые результаты. Правда, конкретных цифр представители компании не назвали, но заметили, что на PS5 Pro пришлась сразу четверть всех продаж PlayStation 5 в магазинах сети.