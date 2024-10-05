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Сегодня, 10:03

Публикуем решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября

Евгения Воскресенская
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Найдено решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.

Кликер X Empire получил новый сезон перед листингом — последний отложили на вторую половину октября. Сейчас самое время присоединиться к игре, чтобы потом не пришлось кусать локти, пока другие получают реальную прибыль. Благодаря новому сезону токенов раздадут еще больше, чем планировалось.

Слово из загадки дня в X Empire на 5-6 октября.

Правильная разгадка: Fork

Что такое загадка дня в X Empire

Индивидуальные достижения на аккаунтах сбросили, и теперь придется прокачивать Маска заново. Загадка дня, комбо и ребус остались в игре — с их помощью можно получать монеты и увеличивать пассивную прибыль.

Загадка дня представляет собой несложную шараду, ответом на которую будет слово на английском языке.

Как решить загадку дня в X Empire

Если не хотите ломать голову над ответом, можно воспользоваться готовыми решениями в Сети. Они появляются в течение нескольких минут после того, как загадка обновляется в приложении, то есть около 10:00.

Действуйте, как в прошлом сезоне. В главном меню приложения нужно отыскать поле «Задачи» и в появившемся списке выбрать пункт «Загадка дня». Ну и ввести ответ в открывшемся поле. Теперь можно забирать награду.

Маск. Найдена отгадка для ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября
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