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Сегодня, 17:56

В «М.Видео» рассказали, почему PS5 Pro стоит 130 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
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Представители торговой сети «М.Видео» объяснили, почему россиянам приходится платить за PS5 Pro заоблачные 130 тысяч рублей. Именно такую сумму просят внести за предказаз консоли в магазине.

В «М.Видео» ссылаются на новую специфику ценообразования в России: «Раньше в РФ было представительство PlayStation, это значило: официальные поставки, прямой договор с Sony, стабильные цены отгрузок, промо поддержка со стороны Sony. Сейчас же мы не можем купить товар официально».

Кроме того, за ввоз товара на территорию нашей страны ритейлеру приходится платить еще 20% НДС и 10% пошлины — все это отражается на ценнике.

PS5 gamepad. PlayStation 5 Pro: все за и против покупки консоли

В торговой сети надеются, что со временем цена будет снижаться и станет более доступной. Пока что представители «М.Видео» предлагают россиянам оформлять рассрочку и пользоваться преимуществом повышенного кешбека.

А на вопрос о том, почему другим продавцам на российском рынке удается привозить приставку за 100 тысяч рублей, предпочитают отвечать уклончиво: «Мы не можем говорить про условия других магазинов». Тем временем многие пользователи считают, что виной всему — желание «М.Видео» нажиться.

Источник: DTF
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