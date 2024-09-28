В «М.Видео» рассказали, почему PS5 Pro стоит 130 тысяч рублей

Представители торговой сети «М.Видео» объяснили, почему россиянам приходится платить за PS5 Pro заоблачные 130 тысяч рублей. Именно такую сумму просят внести за предказаз консоли в магазине.

В «М.Видео» ссылаются на новую специфику ценообразования в России: «Раньше в РФ было представительство PlayStation, это значило: официальные поставки, прямой договор с Sony, стабильные цены отгрузок, промо поддержка со стороны Sony. Сейчас же мы не можем купить товар официально».

Кроме того, за ввоз товара на территорию нашей страны ритейлеру приходится платить еще 20% НДС и 10% пошлины — все это отражается на ценнике.

В торговой сети надеются, что со временем цена будет снижаться и станет более доступной. Пока что представители «М.Видео» предлагают россиянам оформлять рассрочку и пользоваться преимуществом повышенного кешбека.

А на вопрос о том, почему другим продавцам на российском рынке удается привозить приставку за 100 тысяч рублей, предпочитают отвечать уклончиво: «Мы не можем говорить про условия других магазинов». Тем временем многие пользователи считают, что виной всему — желание «М.Видео» нажиться.