Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 18:55

В топ-10 видеокарт в Steam за сентябрь не вошла ни одна видеокарта от AMD

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото NVIDIA

Компания Valve назвала самые популярные видеокарты среди пользователей Steam. Лавры победителя достались GeForce RTX 3060, а вторая и третья позиции отошли к GeForce RTX 4060 и ее версии для ноутбука GeForce RTX 4060 Laptop.

Обложка. RTX 5090 будет обладать «чудовищной» мощностью

Топ-10 замыкает GeForce RTX 4070 — пожалуй, единственная из всего списка, которую нельзя назвать таким уж дешевым вариантом. А вот видеокарт от AMD в первой десятке и вовсе не оказалось.

Источник: CHIP
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости