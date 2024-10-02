В топ-10 видеокарт в Steam за сентябрь не вошла ни одна видеокарта от AMD

Компания Valve назвала самые популярные видеокарты среди пользователей Steam. Лавры победителя достались GeForce RTX 3060, а вторая и третья позиции отошли к GeForce RTX 4060 и ее версии для ноутбука GeForce RTX 4060 Laptop.

Топ-10 замыкает GeForce RTX 4070 — пожалуй, единственная из всего списка, которую нельзя назвать таким уж дешевым вариантом. А вот видеокарт от AMD в первой десятке и вовсе не оказалось.