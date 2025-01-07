Представлена выдвижная клавиатура за 700 долларов

На выставке CES 2025 показывали не только ожидаемые новинки вроде видеокарт, но и по-настоящему необычные гаджеты.

Среди них — AutoKeybo, клавиатура за 700 долларов. Впрочем, назвать это устройство «клавиатурой» непросто. Большой блок дает опору для рук, а сегменты с клавиатурой или мышью/тачпадом автоматически выдвигаются из него, ориентируясь на жесты пользователя. Управляет этим процессом ИИ — в клавиатуру даже встроен небольшой компьютер.