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Сегодня, 14:10

Представлена выдвижная клавиатура за 700 долларов

Евгения Воскресенская
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На выставке CES 2025 показывали не только ожидаемые новинки вроде видеокарт, но и по-настоящему необычные гаджеты.

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Среди них — AutoKeybo, клавиатура за 700 долларов. Впрочем, назвать это устройство «клавиатурой» непросто.Большой блок дает опору для рук, а сегменты с клавиатурой или мышью/тачпадом автоматически выдвигаются из него, ориентируясь на жесты пользователя. Управляет этим процессом ИИ — в клавиатуру даже встроен небольшой компьютер.

Источник: ichip
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