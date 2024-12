Лучшие новогодние подарки для геймеров и любителей гаджетов

Осталось только найти Деда Мороза. А может, этим Дедом Морозом для своих близких станете вы?

Близятся новогодние праздники, и люди бегут по магазинам в поисках подарков своим родным и близким. Сделать это далеко не так просто, как кажется.

Собрали лучше подарки, если ваш друг геймер или интересующийся гаджетами.

1. Яндекс ТВ Станция Бейсик

Где купить: DNS, «М.Видео», «Яндекс Маркет».

Цена: 34 999 рублей.

Почему именно он: отличное дополнение к инфраструктуре «Яндекс».

Яндекс ТВ Станция Бейсик.

Умный телевизор от «Яндекс» выдерживает баланс между ценой и качеством. Заложенные в «Станцию Бейсик» фишки превращают его в полноценный центр «умного дома». Количество доступных функций огромно: он может работать как будильник, как таймер, как записная книжка для важных дел.

При этом данная модель прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями. «Алиса» умеет находить практически любой контент на любых платформах, от кино и музыки до роликов от любимых блогеров, и фильтровать все по личным предпочтениям. Команды отдаются через голосовое управление, а система YaOS X позволяет устанавливать другие приложения.

2. Телевизор Hisense 32A5NQ

Где купить: DNS, «М.Видео», «Ситилинк».

Цена: 22 999 рублей.

Почему именно он: универсальный телевизор со всем необходимым.

Hisense 32A5NQ.

Универсальный телевизор, который идеально впишется как в гостиную, так и в спальню. Данный гаджет сочетает доступный ценник и богатый функционал. Изображение выводится на 32-дюймовый QLED-экран с тонкими рамками. Даже в затемненной комнате вы сможете насладиться сочной картинкой.

Работает все на операционке VIDAA, поддерживающей все популярные стриминговые сервисы, оснащена собственным магазином приложений, браузером и голосовым помощником. Множество портов на задней панели облегчат подключение различной периферии. Геймеров отдельно порадует игровой режим, сводящий к минимуму задержку отклика изображения. Также с разъемом USB-C телевизор можно превратить в монитор компьютера или ноутбука.

3. Телевизор LG 55QNED816RA

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: от 89 999 рублей.

Почему именно он: высочайшее качество изображения.

LG 55QNED816RA.

Это устройство от известнейшего производителя выделяется своими сбалансированными характеристиками. Модель LG 55QNED816RA обладает всеми достоинствами, присущими современным телевизорам: удобная система webOS 23, неплохой стереозвук, голосовое управление, игровая панель и разные режимы.

Но главная фишка кроется в 4K QNED-экране, что позволяет насладиться картинкой наилучшего качества. У него тонкие рамки, высокое разрешение и опция дополнительной оптимизации изображения за счет искусственного интеллекта. Шикарный подарок, который порадует не только киномана, но и геймера, а также идеально впишется в любой дом.

4. Клиавиатура Logitech K280E

Где купить: DNS, Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», AliExpress.

Цена: 2 999 рублей.

Почему именно она: отличный вариант за небольшие деньги.

Logitech K280E. Фото Эльдорадо

Дешево и сердито — это выражение лучше всего описывает Logitech K280E. Гаджет идеально подойдет в случае, если требуется недорогая, но очень качественная мембранная клавиатура. В первую очередь она предназначена для работы, хотя и с геймингом также справится хорошо.

Здесь ничего не люфтит, все элементы собраны крепко и надежно. Плюс модель практически не убиваема и способна выдержать серьезные физические нагрузки. Это и неудивительно, ведь в изготовлении использовались качественные материалы, да еще приятные на ощупь. Единственный недостаток кроется в громком звуке при нажатии, но это не столь серьезный минус.

5. Клавиатура Razer Ornata V2

Где купить: Ozon, «Яндекс Маркет».

Цена: 5 800 рублей.

Почему именно она: потому что это Razer.

Razer Ornata V2.

У любого уважающего себя геймера найдется периферия от Razer. Клавиатура Ornata V2 выделяется набором фишек. У нее гибридные переключатели с хорошей отдачей, мультимедийные кнопки и настраиваемое колесико.

У подсветки много разных стилей настройки, что позволит отрегулировать ее так, как хочется именно вам. Для удобства рук и снятия нагрузки с запястий предусмотрена широкая магнитная подставка, которая легко устанавливается и снимается. Все это качественно собрано и продумано с точки зрения эргономики.

6. Клавиатура Keychron K3

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, Keychron.

Цена: 11 300 рублей.

Почему именно она: крутая механика. которую можно настроить под себя.

Keychron K3.

Что может быть лучше подарка, который можно кастомизировать по своему усмотрению? Мало что, поэтому Keychron K3 отлично подойдет тем, кто готов серьезно раскошелиться на подарок. Это универсальная механическая клавиатура, способная работать как в проводном, так и беспроводном режиме.

Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает надежность устройства. Но главное, с помощью специальных инструментов и набора кейкапов клавиатуре можно придать именно тот дизайн, какой хотите вы.

7. Мышь Logitech G102 Lightsync

Где купить: DNS, «М.Видео», «Ситилинк», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 2 200 рублей.

Почему именно она: качественная бюджетная мышь.

Logitech G102 Lightsync. Фото DNS

Стильная, удобная, практичная — это все про Logitech G102 Lightsync. Благодаря изящному эргономичному дизайну разной расцветки мышка удобно лежит в руке и не вызывает дискомфорта. У девайса весьма приличные технические характеристики, хотя ценник у него далеко не космический.

Плавность движений, быстрая реакция, приятный щелчок при клике, управление через фирменное приложение, шесть настраиваемых кнопок, яркая RGB-подсветка — с таким помощником невероятно комфортно как в одиночном приключении, так и в мультиплеерных баталиях.

8. Мышь ARDOR GAMING Ulta

Где купить: DNS, Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», AliExpress, ARDOR GAMING.

Цена: 6 300 рублей.

Почему именно она: топовый середняк с возможностью настраивать под себя.

ARDOR GAMING Ulta.

Крепкий середняк с топовой начинкой и симметричным дизайном, прекрасно подходящий как для работы, так и для прохождения любимых тайтлов. Пусть простенький внешний вид устройства вас не смущает, ведь по соотношению цены и качества это один из лучших вариантов среди беспроводных мышей.

Ulta выделяется чувствительным сенсором, легким весом, 7 кнопками, приложением для настроек разных параметров и неплохой автономностью. Но главная фишка кроется в сменных переключателях под левой и правой кнопками. Также спинки мыши можно скорректировать, из-за чего она удобно лежит в ладони, не доставляет дискомфорта и не скользит.

9. Мышь Razer DeathAdder V3

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 8 300 рублей.

Почему именно она: универсальная мышь от топового бренда.

Razer DeathAdder V3.

Рассматривая компьютерные мыши просто невозможно обойтись без Razer. У «зеленого» бренда много крутых моделей на любой вкус, цвет и кошелек. Но особенно хочется отметить DeathAdder V3, ведь по совокупности всех характеристик это один из лучших проводных вариантов на рынке.

Устройство сочетает в себе все достоинства, без которых невозможно представить современные мышки. У нее приятный дизайн, высокоточный сенсор и надежные оптические переключатели, рассчитанные на 90 миллионов нажатий. Она лежит в руке как влитая и максимально быстро реагирует на команды.

10. Наушники Logitech G G435

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 7 999 рублей.

Почему именно они: шикарный звук и высокое качество.

Logitech G G435.

Каждый геймер обрадуется получить от Деда Мороза беспроводные и полноразмерные наушники Logitech G G435. Они сделаны из прочного пластика, что обеспечивает надежность, прочность и легкость.

Амбушюры и оголовье обшиты тонким тканевым материалом, благодаря чему они удобно сидят на голове и не доставляют дискомфорта. Еще у них отличный звук, стильный дизайн, два типа подключения и RGB подсветка. Подарок подойдет не только для долгих каток, но и для просто прослушивания музыки.

11. Наушники HyperX Cloud Alpha S

Где купить: DNS, «М.Видео», Ozon, «Ситилинк», «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», HyperX.

Цена: 12 900 рублей.

Почему именно они: строгий минималистичный дизайн.

HyperX Cloud Alpha S.

Топовые проводные наушники высочайшего качества, но с весьма приличным ценником. Девайс может похвастаться крутым дизайном без надоевших подсветок, съемным микрофоном и металлическим ободом с ребрами жесткости из алюминия. Все это позволяет наслаждаться качественным звуком без неудобств.

12. Наушники ASUS ROG Theta 7.1

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет».

Цена: от 31 000 рублей.

Почему именно они: мощный звук и богатый функционал.

ASUS ROG Theta 7.1.

Премиальные игровые наушники, ради которых придется раскошелиться. Восемь динамиков и четыре усилителя выдают качественный объемный звук, создающий эффект реальности. Авторы предусмотрели опцию интеллектуального шумоподавления, автоматически подстраивающегося к окружению. Наушники только кажутся массивными, на самом деле они легкие и невероятно прочные.

13. Ковер для мыши Defender Liberty

Где купить: DNS, Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 699 рублей.

Почему именно он: универсальный, отлично подходит для любой мышки.

Defender Liberty.

Бюджетный коврик, который прекрасно справляется со своими функциями. Для изготовления используются качественная ткань и резина, благодаря чему аксессуар способен долго сохранять оригинальный вид без потери рабочих свойств. Края прошитые, что исключает расслоение, а черный цвет на столе смотрится весьма гармонично. Отличный способ порадовать себя любимого за небольшие вложения.

14. Ковер для мыши MSI Agility GD20

Где купить: «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Яндекс Маркет».

Цена: от 2 400 рублей.

Почему именно он: стиль и надежность от проверенного бренда.

MSI Agility GD20.

Приятный пятимиллиметровый коврик от именитой конторы MSI. Основание Agility GD20 сделано из пористой резины, а поверхность проклеена текстилем, что обеспечивает низкий коэффициент трения. Также покрытие отлично считывается любым типом сенсоров, от дешевеньких офисных мышей до дорогих геймерских экземпляров. Отдельный плюс в том, что продается оно не в тубусе, скрученное трубочкой, а в картонной упаковке, что прибавляет дороговизны.

15. Ковер для мыши SteelSeries QcK Prism

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», SteelSeries.

Цена: 8 990 рублей.

Почему именно он: отличный геймерский коврик со сменными накладками.

SteelSeries QcK Prism.

Если вопрос цены для вас не вопрос и вы готовы раскошелиться на действительно геймерский аксессуар, то тогда держите SteelSeries QcK Prism. Его покрытие представляет собой сменяемые накладки, которые можно переворачивать.

Одна сторона выполнена из пластика, другая — из ткани. Встроенная RGB-подсветка не только выполняет декоративную функцию, но и реагирует на происходящее в игре. Правда, из-за этого на столе появится дополнительный кабель, пусть и не слишком мешающий работе.

16. Постер «Ведьмак 3»

Где купить: Ozon, «Яндекс Маркет».

Цена: 500 рублей.

Почему именно он: отличное украшение для стены.

Постер «Ведьмак 3».

Прекрасный вариант, чтобы порадовать внутреннего геймера, а заодно украсить интерьер дома. На таких постерах изображены не только полюбившиеся персонажи «Ведьмака», но и прописаны разные цитаты из игры, давно ушедшие в народ.

Сам аксессуар выполнен из качественных материалов и красок на плотной баннерной ткани. Единственное, что стоит учитывать, — рамки придется докупить отдельно, хотя и без них все смотрится просто прекрасно.

17. Игровая фигурка Карлах

Где купить: Tesseract Prints в VK.

Цена: 4 260 рублей.

Почему именно она: крутая фигурка, которую нужно самому раскрасить.

Игровая фигурка Карлах.

Baldur's Gate 3 стала настоящим феноменом, покорив сердца геймеров. Наверняка в их число входите вы или ваш друг. Поэтому оценить по достоинству красивую фигурку Карлах от студии 3D-печати Tesseract Prints у вас точно получится.

Сделаны фигурки из качественной фотополимерной смолы на хорошем оборудовании, благодаря чему модели получаются в меру эластичные, но прочные и приятные на ощупь. Раскраской фигурки вам придется заняться самостоятельно. Благо для этого подойдет любой набор акриловых красок. Также при желании можно выбрать фигурки других игровых героев — например, Геральта.

18. Фигурка Ады Вонг

Где купить: магазин коллекционных фигурок GSOLDIERS.RU.

Цена: 22 800 рублей.

Почему именно она: детализированная фигурка с подвижными деталями.

Фигурка Ады Вонг.

Не все знают, но коллекционные фигурки необязательно должны быть статичными. В продаже легко можно найти множество моделей разных игровых персонажей с подвижными конечностями и съемным снаряжением. Например, определенно стоит обратить внимание на Аду Вонг.

Героиня серии Resident Evil высоко детализирована и сделана в масштабе 1 к 6. Дополнительной приятностью станет то, что вам нужно самому собрать свой подарок. Если же роковая красотка в красном платье вам не по душе, то можно спокойно выбрать любого другого героя.

19. Bloodborne

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Яндекс Маркет», PS Store.

Цена: от 1 500 рублей.

Почему именно она: один из лучших соулслайков.

Bloodborne.

Одно из лучших творений студии FromSoftware все еще остается консольным эксклюзивом. Более того, шансы на то, что Bloodborne все же перенесут на компьютеры, с каждым годом никак не увеличиваются, если не становятся все меньше. Поэтому если у вашего друга уже стоит PlayStation, но он еще не опробовал один из лучших соулслайков в истории, вы просто обязаны исправить этот недочет.

Говорить про достоинства проекта можно очень долго. Тут и стильное окружение, и атмосферный Ярнам, и продуманная боевая система, и разнообразные противники, и запутанный сюжет, и многое другое. Плюс, как и в любом творении Хидэтаке Миядзаки, тут нашлось место любимым токсичным болотам. И со всем этим лучше ознакомиться лично, особенно в зимние каникулы.

20. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», eShop.

Цена: от 4 100 рублей.

Почему именно она: игра, где можно делать все.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Чтобы понять, в чем величие Tears of the Kingdom, необходимо поиграть в нее. Ведь просто объяснить на словах, в чем крутость очередной части The Legend of Zelda, очень сложно. Да и сухой текст вряд ли способен раскрыть всю многогранность игры. И да, стоит она дорого, но это тот случай, когда эмоции от прохождения полностью оправдывают высокий ценник.

По отдельности местные механики неоднократно встречались в других тайтлах, открытым миром в 2024 году сложно кого-то удивить, а графика далека от передовых образцов индустрии. Но вместе с невероятной свободой действий, практически ни в чем не ограничивающей игроков, все это раскрывается с невероятной стороны. Если вам в голову пришла какая-то спонтанная идея, поверьте — тут ее можно воплотить. Tears of the Kingdom вернет вам то чувство, когда вы кайфовали от того, что просто играли в игры.

21. Marvel's Spider-Man 2

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», Playstation Store.

Цена: от 6 000 рублей.

Почему именно она: лучшая игра про Человека-паука.

Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 — это идеальный сиквел, развивший наработки первой части и исправивший его редкие недостатки. Студия Insomniac проделала огромную работу, чтобы их творение по всем параметрам стало масштабнее и проработанее. В результате получилась лучшая игра про Человека-паука, где все элементы и механики отлично подогнаны друг к другу.

С технологической точки зрения проект сделал огромный шаг вперед. Здесь позволяют переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом, у главного героя появились новые способности и умения, а от полетов по детализированным улицам города захватывает дух. Кроме красивой графики стоит отметить и то, что загрузка между локациями длится меньше секунды. Вот ради такого опыта и стоит брать PlayStation 5.

22. Игровой смартфон Tecno Pova 6 Neo

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 15 000.

Почему именно он: один из лучших бюджетников на рынке.

Tecno Pova 6 Neo. Фото YouTube канал Izzi Boye.

Крутой бюджетник со стильным дизайном и достойными характеристиками. Шестое поколение линейки Pova предлагает классический набор плюсов для девайсов своей ценовой категории: процессор MediaTek Helio G99, большой и приятный 120-герцовый IPS-экран, неплохие камеры, стереодинамики.

Но вот в чем с гаджетом никто не может сравниться, так это в автономности, ведь работает все на батарее емкостью 7000 mAh. За быструю зарядку отвечает 33-ваттный адаптер. Можно спокойно залететь в какую-нибудь игрушку на средних настройках, не боясь, что телефон сядет в самый неподходящий момент.

23. Игровой смартфон Poco X6 Pro

Где купить: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет».

Цена: 33 900 рублей.

Почему именно он: крутое сочетание мощи и стиля.

Poco X6 Pro.

«Топ за свои деньги» — надоевшее всем утверждение применимо и к Poco X6 Pro. Навороченный субфлагман приятно лежит в руке, дорого выглядит, легок и превосходит по производительности многих конкурентов. Модель прекрасно справляется со всеми возложенными задачами, включая мобильный гейминг.

Мощная начинка позволяет запускать практически любые игры на средних и максимальных настройках. AMOLED-экран с крутой фишкой DC Dimming выдает сочную и четкую картинку даже в солнечное время. Из-за надежной батареи и скоростной зарядки можно не беспокоиться насчет проблем со срочным поиском розетки. Устройство полностью оправдывает каждый потраченный на него рубль.

24. Игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress.

Цена: 135 900 рублей.

Почему именно он: чисто геймерский смартфон

Nubia Red Magic 9 Pro.

Если для вас смартфон прежде всего игровое устройство и только потом звонки и мессенджеры, а также у вас очень много денег, то стоит обратить внимание на Nubia Red Magic 9 Pro. Это настоящий геймерский флагман, способный выжать из игр максимум без надоедливых зависаний и троттлинга.

Внутри стильного корпуса встроены чип Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплей на 120 Гц с разрешением Full HD+, достойнейший набор камер, емкий аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Бороться с перегревом помогут RGB-кулера на задней панели. Также сенсорные триггеры на правой грани корпуса облегчат управление. Подарок обрадует как опытных геймеров, так и новичков.

25. Консоль PS5 Pro, Xbox Series X или Switch

Где купить: DNS, Ozon, «Яндекс Маркет», «М. Видео».

Цена: 125 тысяч рублей за PS5 Pro, 65 тысяч рублей за Xbox Series X и 37 тысяч рублей за Nintendo Switch OLED.

Почему именно они: современные консоли, слова излишни.

PS5 и Xbox Series X. Фото popularmechanics.com

Какой же новогодний подарок для геймера без игровой консоли? Если ваш ребенок, брат или друг предпочитает качественные эксклюзивы, то выбор один — PS5 Pro. Это самая мощная консоль на сегодняшний день, которая легко потянет GTA 6. Вопрос только в цене — за нее придется отдать больше 100 тысяч рублей.

Если таких денег нет, то альтернативным выбором будет Xbox Series X — консоль, которая способная полноценно заменить вам ПК. На ней и S.T.A.L.K.E.R. 2 идет прекрасно. А вот самым маленьким фанатам игр посоветуем приобрести Nintendo Switch OLED. Это отличная платформа для знакомства с игровой индустрией. К тому же на «карманной» консоли от Nintendo весело играть всей семьей.