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Сегодня, 13:30

AMD анонсировала видеокарты нового поколения с новой архитектурой и FSR 4

Евгения Воскресенская
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AMD все-таки представила новую линейку видеокарт к выставке CES 2025 — изначально многие боялись, что компания ограничится только анонсами процессоров. Правда, слишком много информации так и не раскрыли.

Фото AMD

Известно, что первые видеокарты на «разработанной с нуля» архитектуре RDNA 4 будут называться Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, появятся в продаже в первом квартале этого года, а главной их фишкой станет технология апскейлинга FSR 4 — она окажется эксклюзивной для новинок.

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Одной из первых игр с поддержкой FSR 4 станет Call of Duty: Black Ops 6. Никаких конкретных характеристик вроде объемов памяти пока названо не было.

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