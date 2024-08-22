Парализованные пациенты с чипом от Илона Маска способны играть в Counter-Strike при помощи мысли

Будущее уже стучится в двери — пациенты компании Neuralink Илона Маска проходят компьютерные игры... силой мысли. Пока что таких пациентов двое, и оба они были парализованы в результате несчастного случая. В мозг обоих пострадавших были вживлены нейрочипы, которые позволили мужчинам играть в Civilization 5 и Counter-Strike 2 без единого движения.

По словам пациентов, после операции никаких когнитивных нарушений не наблюдается. Сам Илон Маск считает, что в будущем изобретение полностью вытеснит мобильные телефоны с рынка, а через десять лет миллионы людей будут пользоваться чипами Neuralink.