Роскомнадзор назвал причину недавних сбоев в рунете

Сегодня многие российские пользователи интернета испытали серьезные проблемы сразу с несколькими ресурсами и сайтами. Сбои отмечались в мессенджерах WhatsApp и Telegram, магазинах мобильных приложений, Википедии и даже в сервисе «Сбой.рф».

Многие заподозрили, что причиной этого стало тестирование технологий по блокировке Роскомнадзором. Но в самом ведомстве заявили, что все дело было в DdoS-атаке на российских операторов связи, которую удалось отразить.