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Сегодня, 18:40

Роскомнадзор назвал причину недавних сбоев в рунете

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Сегодня многие российские пользователи интернета испытали серьезные проблемы сразу с несколькими ресурсами и сайтами. Сбои отмечались в мессенджерах WhatsApp и Telegram, магазинах мобильных приложений, Википедии и даже в сервисе «Сбой.рф».

Вышка. Интернет-провайдеры теряют абонентов и просят помощи у Роскомнадзора

Многие заподозрили, что причиной этого стало тестирование технологий по блокировке Роскомнадзором. Но в самом ведомстве заявили, что все дело было в DdoS-атаке на российских операторов связи, которую удалось отразить.

Источник: Интерфакс
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