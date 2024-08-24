Павел Дуров задержан во Франции

Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, был задержан вечером, 24 августа, в аэропорту «Ле-Бурже» прямо при выходе из самолета. Сообщается, что Дуров был объявлен в федеральный розыск — на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции.

По информации телеканала TF1, ордер был выписан по причине того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений.

Обновлено: основная претензия властей Евросоюза к Telegram — зашифрованные сообщения. «На протяжении многих лет это основная платформа для организованной преступности», — заявляет следственный комитет.