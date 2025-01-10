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Видеокарты в России резко вырастут в цене из-за новых санкций

Евгения Воскресенская
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Фото NVIDIA

Новый год — новые санкции. Администрация Джо Байдена решила ввести ограничения на экспорт видеокарт от таких компаний, как NVIDIA Corporation. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Новая мера нужна для того, чтобы «не допустить попадания передовых технологий в руки Китая и России». Эти две страны попадут под третий уровень запрета — тот, который предполагает полный запрет на поставки ИИ-чипов. Из-за этого Россия может столкнуться с резким повышением цен на видеокарты в 2025 году.

Источник: Bloomberg
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