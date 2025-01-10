Видеокарты в России резко вырастут в цене из-за новых санкций

Новый год — новые санкции. Администрация Джо Байдена решила ввести ограничения на экспорт видеокарт от таких компаний, как NVIDIA Corporation. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Новая мера нужна для того, чтобы «не допустить попадания передовых технологий в руки Китая и России». Эти две страны попадут под третий уровень запрета — тот, который предполагает полный запрет на поставки ИИ-чипов. Из-за этого Россия может столкнуться с резким повышением цен на видеокарты в 2025 году.