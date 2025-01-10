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Сегодня, 14:20

Мощнее, дороже, больше — Acer показала «убийцу Steam Deck»

Евгения Воскресенская
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Nitro Blaze 11.
Фото Acer

Steam Deck для богатых: Acer представила «убийцу» известной консоли от Valve. Точнее, целых два варианта: Nitro Blaze 8 and Nitro Blaze 11. Оба устройства оснащены процессором AMD Ryzen 7 8840HS и видеокартой AMD Radeon 780M.

Многие пользователи назвали гаджеты от Acer спорным решением. Взять хотя бы цену: более мощная версия будет стоить от 1099 долларов, а ее младший собрат — от 899 долларов. И тот и другой вариант дороже, чем Steam Deck, к тому же модель Nitro Blaze 8 лишена подставки и отсоединяемых контроллеров.

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Больше всего вопросов вызвала Nitro Blaze 11 c экраном 10,95 дюйма — один из журналистов сопоставил ее на фото с консолью от Valve. Пользователи единодушно решили, что Acer не поняла концепцию портативного устройства.

И действительно, на фоне Steam Deck новинка от Acer обладает довольно внушительными габаритами. «Превзошли хотя бы в масштабах», — шутят пользователи в комментариях.

Nitro Blaze 8.
Фото Acer
Nitro Blaze и Steam Deck.
Фото The Verge
Nitro Blaze и Steam Deck.
Фото The Verge
Nitro Blaze и Steam Deck.
Фото The Verge
Источник: DTF
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