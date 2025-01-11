Компактная и мощная: появились «живые» фото NVIDIA GeForce RTX 5090

Журналист издания Wccftech поделился фотографиями новых видеокарт от NVIDIA. Благодаря этим снимкам можно оценить размеры GeForce RTX 5090 — надо сказать, видеокарта получились довольно компактной.

NVIDIA решила отказаться от массивных радиаторов, которые занимали 3 слота в предыдущих моделях. Также для охлаждения теперь используется на 1 вентилятор меньше, но проблем с перегревом быть не должно: вентиляторы будут эффективно рассеивать тепло, а вместо привычной термопасты используется жидкий металл.

Основная плата устройства тоже стала более компактной — на ней установлен чип GB202 с 32 Гб памяти GDDR7. Для питания используется разъем 12V-2x6 с пропускной способностью до 600 Вт, а 30-фазная система подачи энергии обеспечит стабильную работу даже при больших нагрузках.

Фото Wccftech

Фото Wccftech

Фото Wccftech

Фото Wccftech

Фото Wccftech

Фото Wccftech

Фото Wccftech