15 августа, 17:33

Утекли данные о более мощных iPad mini, iPad 12 и Apple TV — MacRumors

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Apple TV 4K 64ГБ.
Фото Yandex.Маркет

Инсайдеры из MacRumors обнаружили в файлах информацию о гаджетах с процессором A19 Pro, который будет установлен в предстоящих iPhone 17 Pro.

Обновления в линейке планшетов не стоит ждать раньше, чем в конце 2026-го. Apple TV также получит новый процессор, однако он выйдет раньше — вероятно, уже в конце 2025-го. iPad 12-го поколения ожидается весной 2026 года с процессором A18, о других его комплектациях информации найти MacRumors не удалось.

Новые устройства смогут поддерживать Apple Intelligence.

