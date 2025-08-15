Утекли данные о более мощных iPad mini, iPad 12 и Apple TV — MacRumors

Инсайдеры из MacRumors обнаружили в файлах информацию о гаджетах с процессором A19 Pro, который будет установлен в предстоящих iPhone 17 Pro.

Обновления в линейке планшетов не стоит ждать раньше, чем в конце 2026-го. Apple TV также получит новый процессор, однако он выйдет раньше — вероятно, уже в конце 2025-го. iPad 12-го поколения ожидается весной 2026 года с процессором A18, о других его комплектациях информации найти MacRumors не удалось.

Новые устройства смогут поддерживать Apple Intelligence.