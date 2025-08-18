CyberPRO
18 августа, 19:00

Китай принимает первые международные игры андроидов. В программе — 26 видов состязаний

Алексей Буланов
Всемирные игры гуманоидных роботов в Пекине.
Фото WU HAO

Первые Всемирные игры гуманоидных рободоб открылись в Пекине. С 15 по 17 августа на Национальном конькобежном стадионе «Ледяная лента» проходит масштабное соревнование робототехники. Участвуют 280 команд из 16 стран, включая ведущие китайские компании (Yushu, Xinghaitu, Tiangong, Fourier), университеты (Цинхуа, Пекинский, Шанхайский Цзяотун), а также команды США и Германии. Арена Олимпиады-2022 превращена в высокотехнологичную площадку с зонами зарядки роботов.

Программа включает 487 состязаний в 26 категориях: от спорта (футбол, бег, бокс) до практических испытаний (сортировка лекарств, уборка номеров, логистика). Игры демонстрируют потенциал роботов для интеграции в экономику — от медицины и сервиса до промышленности.

