9 августа, 18:58

AMD анонсировали выпуск новых видеокарты на базе RDNA 3

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Видеокарта от AMD Radeon Pro W7400.
Фото AMD

Компания анонсировала Radeon RX 7400 и Radeon Pro W7400 на чипе Navi 33.

Первая карта, как предполагается, будет использоваться для потребительских целей, вторая же — для профессиональных. Radeon RX 7400 построена на архитектуре RDNA 3 и оснащена 28 вычислительными блоками, помимо этого видеокарта получила 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 10,8 Гб/с. Плата имеет разъемы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

Цена Radeon RX 7400 пока не объявлена. Но вероятно, что она будет ниже, чем на Radeon RX 7600, так как карта подходит для бюджетного Full HD-гейминга.

