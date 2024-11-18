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Сегодня, 17:17

Блогеры с «правильными» ценностями получат господдержку

Евгения Воскресенская
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Фото ru.freepik.com

Депутат Татьяна Буцкая предложила ввести особый реестр блогеров и добавить в него только тех, кто поддерживает семейные ценности. Инициатива будет рассматриваться в Госдуме уже в начале декабря 2024 года.

Обложка. Блогеров обязали заполнить форму на «Госуслугах» — иначе никаких донатов

Помимо реестра, зашла речь и о разработке мер государственной поддержки для блогеров, выступающих за традиционное ценности. В Госдуме считают, что «этим инициативам следует уделить первоочередное внимание», и планируют «превратить их в полновесные законодательные инициативы».

Источник: РБК
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