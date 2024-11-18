Блогеры с «правильными» ценностями получат господдержку

Депутат Татьяна Буцкая предложила ввести особый реестр блогеров и добавить в него только тех, кто поддерживает семейные ценности. Инициатива будет рассматриваться в Госдуме уже в начале декабря 2024 года.

Помимо реестра, зашла речь и о разработке мер государственной поддержки для блогеров, выступающих за традиционное ценности. В Госдуме считают, что «этим инициативам следует уделить первоочередное внимание», и планируют «превратить их в полновесные законодательные инициативы».