«Ростелеком» отрицает замедление YouTube в России

В «Ростелекоме» заявили, что технических ограничений YouTube со стороны компании не было. Нестабильная работа сервиса связана с отказом Google обновлять оборудование для кэширования контента (Google Global Cache) в нашей стране, пояснили представители «Ростелекома».

Из сказанного выше напрашивается вывод: замедлением YouTube в России никто не занимается, а текущие проблемы с видеохостингом — результат действий (или бездействия) компании Google. Все бы хорошо, только ранее Роскомнадзор уже подтвердил, что меры в отношении YouTube все-таки принимались.