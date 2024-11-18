Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 14:48

«Ростелеком» отрицает замедление YouTube в России

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В «Ростелекоме» заявили, что технических ограничений YouTube со стороны компании не было. Нестабильная работа сервиса связана с отказом Google обновлять оборудование для кэширования контента (Google Global Cache) в нашей стране, пояснили представители «Ростелекома».

YouTube. Роскомнадзор опроверг слухи о восстановлении работы YouTube

Из сказанного выше напрашивается вывод: замедлением YouTube в России никто не занимается, а текущие проблемы с видеохостингом — результат действий (или бездействия) компании Google. Все бы хорошо, только ранее Роскомнадзор уже подтвердил, что меры в отношении YouTube все-таки принимались.

Источник: ТАСС
Читайте также
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Православный мессенджер «Зосима» запретит ругаться матом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости