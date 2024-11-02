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Сегодня, 13:56

Блогеров обязали заполнить форму на «Госуслугах» — иначе никаких донатов

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, должны заполнить форму регистрации, размещенную на «Госуслугах». В форме нужно прописать сведения о себе и своем блоге, а также оставить контактные данные.

Заполненные данные окажутся у Роскомнадзора, который будет принимать решение о включении канала или страницы в специальный перечень. Каждая заявка получит уникальный номер — его придется разместить в закрепленном сообщении или в описании канала в течение 3 дней.

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Если блогеры проигнорируют эти требования, то с 1 января 2025 года они не смогут размещать рекламу и собирать донаты. Ограничения коснутся Telegram, Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twitch, Discord и Yappy.

Многие пользователи заметили, что в списке нет таких соцсетей, как Instagram* и Facebook*. Запрет размещения рекламы на этих ресурсах будет регулироваться отдельным законом.

* принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Форма на «Госуслугах».
Источник: РБК
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