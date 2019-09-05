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Одноклубник Головина вошел в команду недели FIFA 19

04:33
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий «Монако» Ислам Слимани. В минувшие выходные он отметился дублем в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

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