Одноклубник Головина вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 82 OVR получил нападающий «Монако» Ислам Слимани. В минувшие выходные он отметился дублем в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: