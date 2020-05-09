Компания EA Sports представила команду сезона в чемпионате Испании, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 20. Она составляется на основе реальных заслуг игроков.

Самым высокорейтинговым игроком стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший карточку 99 OVR.

Наибольшее представительство в команде сезона получил «Реал». Пять игроков из этого клуба получили TOTS-карточки, попав в основную сборную: Рафаэль Варан (97 OVR), Карим Бензема (97 OVR), Серхио Рамос (96 OVR), Тони Кроос (96 OVR), Дани Карвахаль (94 OVR). Кроме того, карточку с рейтингом 89 OVR получил нападающий Мариано Диас, так как его выбрало FIFA-коммьюнити в голосовании.