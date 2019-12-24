«Конечно, это же Де Хеа». Фэйл вратаря «Манчестер Юнайтед» в FIFA 20
23:00
Instagram-паблик «433» опубликовал видео из футбольного симулятора FIFA 20. На нем голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа неудачно действует в момент приема мяча, что приводит к автоголу — футболист сохраняет мяч за линией ворот.
«Конечно, это же Де Хеа», — написал в комментариях henrychunggg.
Ранее испанский вратарь допустил ошибку в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (0:2).
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Реакция экс-игрока «МЮ» Гэри Невилла на ошибку Де Хеа в матче с «Уотфордом"?
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