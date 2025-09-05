G2 Esports переиграла FaZe Clan и вышла в полуфинал BLAST Open Fall 2025

G2 одолела FaZe Clan в четвертьфинале BLAST Open Fall 2025 со счетом 2:0. «Самураи» оказались сильнее на Inferno (13-5) и на Dust2 (19-15). В полуфинале G2 сразится с бразильцами из FURIA, матч начнется 6 сентября в 20.30 по московскому времени.

Статистика матча. Фото HLTV

BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который проходит с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, борются за призовой фонд в 330 тысяч долларов.