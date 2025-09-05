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5 сентября 2025, 23:30

G2 Esports переиграла FaZe Clan и вышла в полуфинал BLAST Open Fall 2025

Алексей Буланов
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Фото HLTV
Статистика матча.
Фото HLTV
1/2

G2 одолела FaZe Clan в четвертьфинале BLAST Open Fall 2025 со счетом 2:0. «Самураи» оказались сильнее на Inferno (13-5) и на Dust2 (19-15). В полуфинале G2 сразится с бразильцами из FURIA, матч начнется 6 сентября в 20.30 по московскому времени.

Статистика матча.
Фото HLTV

BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который проходит с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, борются за призовой фонд в 330 тысяч долларов.

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