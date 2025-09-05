Стало известно предварительное расписание 3-го игрового дня на TI 14

Стало известно предварительное расписание третьего игрового дня на The International 2025. 6 сентября зрителей ждут 9 матчей (один в сетке 3-0, два в 3-1 и 1-3, три в 2-2 и одна серия на выбывание среди коллективов со статистикой 3-2 и 2-3).

Предварительное расписания 3-го игрового дня на TI 14. Фото DLTV

Пока известно время начала только 6 игр, тайминг старта оставшихся трех серий зависит от первых матчей.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.