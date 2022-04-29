Outsiders победили Mind Games на DPC EEU 1st Division

Последний полуфинал верхней сетки в плей-офф первого дивизиона DPC-лиги Восточной Европы закончился победой Outsiders над Mind Games со счетом 2:0.

Первая карта прошла за 36 минут и закончилась со счетом 29:25 в пользу Outsiders. Вторая карта длилась 33 минуты и завершилась в пользу Outsiders (19:7).

В финале верхней сетки Outsiders предстоит сразиться с Bet Boom 30 апреля за слот на ESL One Stockholm Major 2022.

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.