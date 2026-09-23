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BetBoom Streamers Battle 15 — турнирная таблица, расписание и результаты

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Превью BETBOOM Streamers Battle 15.
Фото BETBOOM

BetBoom Streamers Battle 15 — популярное шоу-турнирное соревнование по Dota 2, в котором участвуют команды, сформированные известными стримерами, контент-мейкерами и киберспортсменами. Пятнадцатый сезон турнира стартовал 21 сентября и продлится до 3 октября 2026 года: за это время 10 команд поборются за призовой фонд в 4 000 000 рублей. На данной странице представлена актуальная турнирная сетка BB Streamers Battle 15, полное расписание встреч и результаты уже сыгранных матчей.

Капитанами команд-участниц выступают Stray228, NS, Solo, TpaBoMaH, rostislav999, Cake, ~gpK, ybicanoooobov, avice и Daxak.

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