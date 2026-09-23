BetBoom Streamers Battle 15 — турнирная таблица, расписание и результаты

BetBoom Streamers Battle 15 — популярное шоу-турнирное соревнование по Dota 2, в котором участвуют команды, сформированные известными стримерами, контент-мейкерами и киберспортсменами. Пятнадцатый сезон турнира стартовал 21 сентября и продлится до 3 октября 2026 года: за это время 10 команд поборются за призовой фонд в 4 000 000 рублей. На данной странице представлена актуальная турнирная сетка BB Streamers Battle 15, полное расписание встреч и результаты уже сыгранных матчей.