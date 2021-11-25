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Женская сборная России проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по керлингу

21:07
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Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции в полуфинале чемпионата Европы (4:5).

В составе команды выступили Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В другом полуфинальном матче сыграют Шотландия и Германия. Проигравшая команда встретится с россиянками в матче за третье место, который состоится 26 ноября.

Керлинг

Чемпионат Европы

Женщины

1/2 финала

Россия — Швеция — 4:5

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Екатерина Савостина все материалы автора
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