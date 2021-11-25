Женская сборная России проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по керлингу
21:07
Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции в полуфинале чемпионата Европы (4:5).
В составе команды выступили Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В другом полуфинальном матче сыграют Шотландия и Германия. Проигравшая команда встретится с россиянками в матче за третье место, который состоится 26 ноября.
Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
1/2 финала
Россия — Швеция — 4:5
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