Женская сборная России победила Эстонию и сыграет в полуфинале чемпионата Европы
12:12
Женская сборная России по керлингу в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Эстонии со счетом 11:2.
В составе команды выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Сборная России уже гарантировала себе выход в полуфинал чемпионата Европы, одержав семь побед и потерпев два поражения.
Соперник по полуфиналу определится позднее.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Россия — Эстония — 11:2
Шотландия — Турция — 9:4
Италия — Швейцария — 1:10
Дания — Швеция — 3:7
Германия — Чехия — 11:4
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