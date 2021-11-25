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Женская сборная России победила Эстонию и сыграет в полуфинале чемпионата Европы

12:12

Женская сборная России по керлингу в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Эстонии со счетом 11:2.

В составе команды выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Сборная России уже гарантировала себе выход в полуфинал чемпионата Европы, одержав семь побед и потерпев два поражения.

Соперник по полуфиналу определится позднее.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Россия — Эстония — 11:2

Шотландия — Турция — 9:4

Италия — Швейцария — 1:10

Дания — Швеция — 3:7

Германия — Чехия — 11:4

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Роман Шишов все материалы автора
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