Олимпийский состав среди мужчин победил на турнире по керлинге на Таймыре

Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб, выступающие в команде по названием «Россия 1», выиграла турнир Nornickel Curling Cup-2022 по керлингу на Таймыре.

В финале спортсмены обыграли «Россию-2» в составе Алексея Стукальского, Петр Дрона, Даниила Горячева, Александра Еремина и Артура Али. Третье место осталось за командой Алины Ковалевой (Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Юлия Портунова), которые в матче за 3-е место оказались сильнее команды Анны Сидоровой (Маргарита Фомина, Кира Езех и Екатерина Галкина).

В полуфиналы не пробились интернациональные команды, в которых участвовали спортсмены из Беларуси и Европы.

В этом году на Арктическом турнире был опробован новый формат — мужские команды соревновались против женских.