Итальянцы приглашены на турнир по керлингу на Таймыр

Итальянские спортсмены приглашены на международный турнир по керлингу WCT NornickelCurling Cup, который пройдет в Дудинке, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования пройдут между женскими и мужскими командами. К участию приглашены команды из Италии, Белоруссии и России, которые разыграют звание победителей Арктического кубка.

Сборную России на турнире представят несколько команд. Также в соревнованиях примут участие специально сформированные интернациональные команды: Россия/Италия (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Белоруссия (Самойлик, Дудко/Устинович, Торсунова), и две специально сформированных звездных российских команды участников Олимпийских игр 2014 — команда Анны Сидоровой и коллектив Алексея Стукальского.

WCT NornickelCurling Cup пройдет с 26 по 29 мая.