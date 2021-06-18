Каспаров возвращается за шахматную доску. Ждать ли чуда?

Тринадцатый чемпион мира впервые за долгое время сыграет в Европе — его ждут на этапе «Гранд-тура» в Загребе.

Для того чтобы увеличить зрительский интерес к серии Grand Chess Tour, легендарный шахматист Гарри Каспаров сообщил, что примет участие в турнире по блицу в Загребе, который состоится 5-12 июля. Это не первое возвращение Каспарова за шахматную доску после завершения активного этапа спортивной карьеры. Зачем же 58-летний гроссмейстер снова и снова пробует себя в официальных соревнованиях?

Завершение карьеры и «пенсия»

Весной 2005 года легендарный шахматист завершил свою блестящую карьеру, сославшись на потерю мотивации, и решил заняться другими делами. От шахмат Каспаров отдыхал четыре года. В марте 2009-го Гарри Кимович начал тренировать будущего чемпиона мира Магнуса Карлсена, однако это сотрудничество продлилось всего около года. В том же 2009-м Каспаров сыграл с Карповым матч из 12 партий в быстрые шахматы и блиц. Каспаров выиграл этот поединок со счетом 9:3 и снова взял в шахматной деятельности большой перерыв.

В 2014 году Гарри Кимович баллотировался от Хорватии на выборах президента ФИДЕ, однако уступил Кирсану Илюмжинову. А позже, в 2015-м, в связи с коррупционным скандалом на этих выборах был отстранен ФИДЕ от любой официальной деятельности, связанной с шахматами. Лишь в 2016-м Каспаров снова сел за шахматную доску, поучаствовав в выставочном блиц-турнире Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov и заняв там третье место.

Как и для чего Каспаров возвращался?

Первым же официальным соревнованием после 2005 года для Каспарова стал турнир по рапиду и блицу в Сент-Луисе в 2017-м. Этот турнир привлек внимание широкой публики исключительно благодаря участию в нем тринадцатого чемпиона мира. Однако многие болельщики оказались сильно разочарованы. Ведь Каспаров, по мнению многих, выступил слабо, разделив в итоговой таблице 8-10-е места с Анандом и Наварро. Сам Гарри Кимович тогда говорил, что это разовая акция и о полноценном возвращении в строй речи не идет: «Сегодня я уже семейный человек, всего лишь попробую произвести небольшой фурор в святом для шахмат месте...» Не все, правда, верили в бескорыстную благотворительную деятельность великого шахматиста.

Например, известный шахматист Марк Глуховский писал: «Сам Каспаров говорит, что возвращаться в шахматы не собирается, а своим участием в официальном турнире хотел помочь в раскрутке GrandChessTour. Однако шахматный мир встречает эти заявления с большим скепсисом. Каспаров способен на широкие жесты, но не за счет собственного самолюбия и репутации. Денежная мотивация тут тоже ни при чем — Каспаров сразу сказал, что гонорар перечислит на развитие шахмат в Африке. Многие считают, что Каспаров собирается снова, как и в 2014-м, побороться за пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и участие в турнире — часть предвыборной кампании. Сам же бывший чемпион говорит, что никуда баллотироваться не намерен».

Каспаров действительно никуда не выдвинулся. Но «разовый старт» вдруг стал ежегодным. Даже в год пандемии Гарри Кимович выступал в онлайн турнире, где ему вновь, спустя 16 лет, пришлось сразиться против Карлсена. Норвежский шахматист тогда сказал, что все еще считает Каспарова «чертовски опасным в отдельной партии», но не верит в его победу на турнире. Суперветеран и в этом году собирается выступить на турнире в Сент-Луисе. И, скорее всего, снова не будет претендовать там на многое.

Почему Каспаров стал играть хуже?

Можно услышать разные мнения, в разной степени объективные: и возраст уже не тот, и игровой практики мало. Возможно, в этом есть доля правды, однако сам шахматист в интервью Chess-News сразу после памятного возвращения в 2017 году заявил: «Проблема не в том, что я долго не играл в шахматы. Проблема в том, что у меня слишком много других дел». Сам Гарри Кимович считал себя уже любителем, говорил, что времени готовиться на профессиональную игру у него уже нет. Да и шахматы со времен его активной карьеры сильно изменились. «Они стали жестче», — говорил он.

Каждый раз Каспаров появляется в списках участников соревнований с припиской «для привлечения внимания к турниру». И если это действительно главная задача выступления великого шахматиста, то можно сказать, что цель достигается. Несмотря на то что появления легенды в сетке соревнований перестают быть сенсацией и становятся скорее ожидаемыми. Сам Каспаров утверждал, что Сент-Луис — единственное место, где ему хочется играть в шахматы, но теперь видим, что список пополнил и хорватский Загреб. Внимание это явно привлекает, другой вопрос — сколько в этом событии спорта.

Степан Жирнов