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Сегодня, 13:39

Валентина Гунина появилась на баннере крупного шахматного турнира в Индии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Валентина Гунина на баннере шахматного турнира в Индии.
Фото «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете российская шахматистка Валентина Гунина появилась на баннере на Tata Steel Chess India-2024. Крупный турнир с участием титулованных гроссмейстеров по рапиду и блицу проходит в Калькутте. Он продлится с 13 по 17 ноября.

Помимо Гуниной в женском турнире также сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Нана Дзагнидзе, Хампи Конеру, Харика Дронавалли, Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали и Вантика Агравал. В открытом турнире участие примет 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, а также Даниил Дубов, Нодирбек Абдусатторов, Винсент Кеймер, Уэсли Со, Видит Гуджрати, Сунилдут Лина Нараянан, Рамешбабу Прагнанандха, Нихал Сарин и Арджун Эригайси.

Победители турнира по рапиду (женского и открытого) получат 10 тысяч долларов. Чемпионы блиц-турнира — 7,5 тысяч.

Валентина Гунина
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