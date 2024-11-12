Валентина Гунина появилась на баннере крупного шахматного турнира в Индии

Двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете российская шахматистка Валентина Гунина появилась на баннере на Tata Steel Chess India-2024. Крупный турнир с участием титулованных гроссмейстеров по рапиду и блицу проходит в Калькутте. Он продлится с 13 по 17 ноября.

Помимо Гуниной в женском турнире также сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Нана Дзагнидзе, Хампи Конеру, Харика Дронавалли, Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали и Вантика Агравал. В открытом турнире участие примет 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, а также Даниил Дубов, Нодирбек Абдусатторов, Винсент Кеймер, Уэсли Со, Видит Гуджрати, Сунилдут Лина Нараянан, Рамешбабу Прагнанандха, Нихал Сарин и Арджун Эригайси.

Победители турнира по рапиду (женского и открытого) получат 10 тысяч долларов. Чемпионы блиц-турнира — 7,5 тысяч.