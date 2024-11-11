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Горячкина: «Понимала , что эндшпиль у меня абсолютно равный, но чуть-чуть ручки задрожали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Горячкина рассказала, что испытывала небольшое волнение в партии последнего тура этапа серии «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане.

«Я бы не сказала, что к последнему туру ничего не было ясно, турнир все же хорошо для меня складывался. Я понимала [в заключительной партии], что эндшпиль у меня абсолютно равный, но чуть-чуть ручки задрожали», — цитриует ТАСС Горячкину.

В заключительном туре Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии и одержала победу в турнире.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александра Горячкина
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