Горячкина: «Понимала , что эндшпиль у меня абсолютно равный, но чуть-чуть ручки задрожали»

Российская шахматистка Александра Горячкина рассказала, что испытывала небольшое волнение в партии последнего тура этапа серии «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане.

«Я бы не сказала, что к последнему туру ничего не было ясно, турнир все же хорошо для меня складывался. Я понимала [в заключительной партии], что эндшпиль у меня абсолютно равный, но чуть-чуть ручки задрожали», — цитриует ТАСС Горячкину.

В заключительном туре Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии и одержала победу в турнире.