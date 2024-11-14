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Россияне выиграли семь медалей на юношеском первенстве мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.
Фото Вивиан Пассиг

В бразильском городе Флорианополис завершилось первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В соревнованиях приняли участие 520 шахматистов из 62 стран мира. Нашу страну представляли 17 спортсменов. Россияне завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.

Чемпионкой мира до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова, в активе которой 9 очков из 11. По 8,5 очков набрали Виктория Сметанска (2-е место, Польша) и россиянка Мария Власова (3-е место).

У юношей 1-3-е места разделили Патрик Чеслак (1-е место, Польша), Эдгар Мамедов (2-е место) и Сауат Нургалиев (3-е место, оба — Казахстан), набравшие по 8,5 очка.

В турнире юношей до 16 лет победил Хавьер Абанс Агерреа (Испания) — 9 очков. На пол-очка от него отстали Кшиштоф Рачек (2-е место, Польша), россиянин Никита Калинин (3-е место) и Беннет Хагнер (4-е место, Германия).

В категории девушек до 16 лет победу одержала Афруза Хамдамова (Узбекистан) — 10,5 очков. Россиянка Яна Жапова набрала 8 очков и финишировала второй, опередив по коэффициенту Чарис Пеглау (3-е место, Германия) и россиянку Лейлу Табермакову.

Алексей Гребнев второй год подряд выигрывает турнир юношей до 18 лет. Россиянин набрал 9 очков. На втором месте финишировал Алдияр Ансат (Казахстан) — 8,5 очка. На третьем месте — Ян Климковский (Польша), в активе которого 8 очков.

У девушек до 18 лет чемпионкой мира стала Ольга Карманова. В активе россиянки 9 очков, как и у Амины Каирбековой, но казахская спортсменка отстала от победительницы по дополнительным показателям. Третье место заняла россиянка Галина Михеева — 8 очков.

Президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал успех россиян в ТАСС:

— Поздравляю всех наших победителей и призеров юношеского первенства мира, а также тех людей, которые им помогают и поддерживают, — родителей и тренеров. Российские спортсмены победили в медальном зачете, выиграв три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это невероятное достижение. Диана Хафизова оформила чемпионский титул за тур до финиша, Алексей Гребнев второй год подряд стал чемпионом мира до 18 лет, Ольга Карманова уверенно прошла дистанцию и заслуженно победила в группе девушек до 18 лет. Мария Власова, Никита Калинин, Яна Жапова и Галина Михеева боролись до последнего и вошли в призовые тройки. По сравнению с прошлым годом, когда на таком же первенстве россияне завоевали три медали, мы видим прогресс и плоды эффективной работы с подрастающим поколением шахматистов.

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