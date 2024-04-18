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Поткин заявил, что Непомнящий чудесным образом одержал победу над Видитом

Виктория Кравченко
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Тренер шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что россиянин был на грани поражения, но чудесным образом раскрутился и черными фигурами обыграл представителя Индии Гуджрати Видита в партии 11-го тура турнира претендентов.

«Было видно, что Видит пошел на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, он давил по времени, и настрой у него был решительный. Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот и Непомнящий чудесным образом раскрутился, одержал важную победу», — цитирует Поткина ТАСС.

Непомнящий набрал 7 очков и занимает 1-е место в таблице турнира претендентов. Далее идут Гукеш, Накамура (оба — по 6,5 очка), Каруана (6), Прагнанандха (5,5), Видит (5), Фируджа (4,5) и Абасов (3).

Источник: https://tass.ru/sport/20580925
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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